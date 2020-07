09.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Bislang war man davon ausgegangen, dass es in Osteuropa noch jede Menge Feldhamster gibt. Das war offenbar ein Trugschluss. Das Tier ist akut vom Aussterben bedroht und wurde in die Rote Liste der Weltnaturschutzunion aufgenommen.