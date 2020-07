Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Woche



Trotz Lockdowns in Lissabon: Champions League Endrunde findet statt 00:53 Für 19 Bezirke im Großraum Lissabon gelten seit diesem Mittwoch erneut strenge Ausgangsregeln wegen der Corona-Pandemie. Trotzdem soll das K-o-Turnier der Uefa Champions League in zwei Stadien der Hauptstadt ausgespielt werden. View on euronews