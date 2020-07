14.07.2020 ( vor 9 Stunden )



Da treffen sich zwei, die sich verstehen: Bundeskanzlerin Merkel ist heute in Bayern zu Gast bei Landeschef Söder. Da winkt Harmonie in Bild und Ton - was vor gar nicht allzu langer Zeit kaum denkbar schien. Von Kristin Schwietzer. Da treffen sich zwei, die sich verstehen: Bundeskanzlerin Merkel ist heute in Bayern zu Gast bei Landeschef Söder. Da winkt Harmonie in Bild und Ton - was vor gar nicht allzu langer Zeit kaum denkbar schien. Von Kristin Schwietzer. 👓 Vollständige Meldung