Zeremonie fällt kleiner aus: Nationalfeiertag in Frankreich: Spahn und Laschet zu Gast

14.07.2020 ( vor 14 Stunden )



Frankreichs Präsident Macron will sich am Frankreichs Präsident Macron will sich am Nationalfeiertag bei Partnern bedanken, die in der Corona Krise halfen. Darunter ist auch Deutschland. Das Militärspektakel fällt deutlich kleiner aus als sonst. Bei einer Zeremonie zum französischen Nationalfeiertag will Staatspräsident Emmanuel Macron heute seinen Landsleuten für den Kampf gegen die Coronavirus- Pandemie danken. Dabei sollen insbesondere Krankenhaus- und Pflegekräfte geehrt werden. Eingeladen zu der Feier in Paris... 👓 Vollständige Meldung