Steve Ritter RT @netzpalaver : Urteil zu "Privacy Shield": Jetzt heißt es nachbessern via @sz https://t.co/tGlObIRwvY vor 18 Minuten

netzpalaver Urteil zu "Privacy Shield": Jetzt heißt es nachbessern via @sz https://t.co/tGlObIRwvY vor 21 Minuten

The Eye of the Digital Storm Urteil zu "Privacy Shield": Ein Schild, das die Privatsphäre nicht schützte https://t.co/R8k1JamaQp vor 1 Stunde