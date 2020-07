17.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Kaum hat die Schlachtung in Deutschlands größtem Fleischbetrieb Tönnies nach der coronabedingten Zwangspause neu begonnen, wird sie auch schon wieder unterbrochen. Arbeitsminister Heil will noch in diesem Monat einen Gesetzentwurf für bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie vorlegen.