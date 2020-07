Schwarzwald-Rambo gefasst: Eine Person bei Festnahme verletzt - Auffindeort von Yves Rausch sorgt für Überraschung

17.07.2020 ( vor 4 Stunden )

Nach mehreren Tagen auf der Flucht, konnte Yves Rausch am Freitagabend festgenommen werden. Der „ Schwarzwald -Rambo“ hatte mehrere Waffen bei sich. Der 31-jährige Yves Rausch* aus der Schwarzwald-Gemeinde Oppenau hat am Sonntag vier Polizisten entwaffnet. Die Polizei schätzte den Mann als gefährlich ein und warnte die Bevölkerung vor ihm. Die Staatsanwaltschaft Offenburg teilte außerdem mit, dass R. als Jugendlicher wegen Volksverhetzung veruteilt worden ist (siehe Update vom 16. Juli, 18.50 Uhr). Alle bisherigen Nachrichten zu dem flüchtigen Mann aus Oppenau* lesen Sie in unserem vorherigen News-Ticker. Update 20.27 Uhr: Wie sich Rausch bei der...