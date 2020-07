Attila Hildmann gilt in Deutschland als gewaltgeneigter Rechtsextremist, der bislang unbehelligt wirken kann. Eine Morddrohung gegen einen Grünen-Politiker hat...

Studie: Warum Heimat-Krimis so beliebt sind Würzburger Forscher haben 700 Menschen befragt, was sie an Sendungen mit Regionalbezug schätzen. Was bisher nur vermutet wurde, gilt jetzt als bestätigt.

Augsburger Allgemeine vor 1 Tag - Vermischtes