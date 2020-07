Humanistischer Pressedienst Türkei: Ein neuer Frauenmord - ein altes Problem https://t.co/yb7CUdEIQz vor 7 Minuten Christian Brey RT @dw_deutsch: Brutale Gewaltexzesse an Frauen gehören zum traurigen Alltag in der Türkei. Doch kaum ein Frauenmord verursachte so große E… vor 48 Minuten TomBauser RT @dw_deutsch: Brutale Gewaltexzesse an Frauen gehören zum traurigen Alltag in der Türkei. Doch kaum ein Frauenmord verursachte so große E… vor 55 Minuten Birgit Scheeren-bleibt zuhause! RT @dw_deutsch: Brutale Gewaltexzesse an Frauen gehören zum traurigen Alltag in der Türkei. Doch kaum ein Frauenmord verursachte so große E… vor 59 Minuten DW Deutsch Brutale Gewaltexzesse an Frauen gehören zum traurigen Alltag in der Türkei. Doch kaum ein Frauenmord verursachte so… https://t.co/ooylW6Az5W vor 1 Stunde Steffi Frey https://t.co/gVgUMFAzaG Türkei: Ein neuer Frauenmord - ein altes Problem vor 2 Stunden