Zehntausende beteten erstmals in Istanbul vor der Hagia Sophia, die vom Museum zur Moschee umgewandelt wurde. Für den türkischen Präsidenten ein grosser...

Istanbul (dpa) - In Istanbul haben nach Schätzungen Zehntausende an den Feierlichkeiten zur umstrittenen Wiedereröffnung der Hagia Sophia als Moschee...

Istanbul: Erstes Freitagsgebet an der Hagia Sophia seit 86 Jahren Nach der umstrittenen Umwandlung vom Museum zur Moschee kamen Tausende Gläubige zum Beten an die Hagia Sophia. Auch der türkische Präsident Erdoğan nahm...

ZEIT Online vor 10 Stunden - Top