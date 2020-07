Ueberschriften Hamburg: Stutthof-Prozess: Ex-KZ-Wachmann will Urteil annehmen https://t.co/2Vo6WMTbXi vor 27 Minuten Hamburger Abendblatt Stutthof-Prozess: Ex-KZ-Wachmann will Urteil annehmen https://t.co/951WkbATLU https://t.co/tSSC0U5E09 vor 35 Minuten Sarita RT @rubenmcloop: Zwei Jahre Bewährungsstrafe für 1 93-jährigen Nazi für die Beihilfe zum Mord in 5.232 Fällen. Ja Rechtsstaat ist geil, abe… vor 12 Stunden Bund der Danziger e.V. Stutthof-Prozess: Bewährungsstrafe für ehemaligen KZ-Wachmann Das Landgericht Hamburg hat einen ehemaligen Wachman… https://t.co/adewHck8x3 vor 3 Tagen Hasipower RT @JuedischeOnline: Ein ehemaliger SS-Wachmann im KZ #Stutthof muss 75 Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft mit einer Haftstrafe rechne… vor 3 Tagen Liane RT @creedclearevday: 2 Jahre auf Bewährung für Beihilfe zum Mord in 5323 Fällen? Unfassbar! https://t.co/UOUoWqRWOH vor 4 Tagen