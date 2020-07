Ein Ehepaar kommt aus dem Urlaub zurück - und verbreitet in der Heimat das Virus: In Berlin-Spandau kommt es zu einer ersten größeren Infektionskette. 50...

Sie könnten das Corona-Virus demnächst erschnüffeln. Die ersten Corona-Schnüffelhunde wurden jetzt in der Bundeswehr-Kaserne in Ulmen in Rheinland Pfalz...

"Mit dem Virus leben": WHO dämpft Erwartung auf baldige Ausrottung des Coronavirus Genf (dpa) - Eine baldige Ausrottung des neuen Coronavirus ist nach Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht in Sicht. "Wir müssen lernen, mit...

t-online.de vor 5 Tagen - Wissen