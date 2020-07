29.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Transatlantik-Koordinator Peter Beyer sieht noch Chancen, dass die US-Truppen in Deutschland bleiben. US-Präsident Trump will womöglich an diesem Mittwoch seine Abzugs-Pläne vorstellen. 👓 Vollständige Meldung