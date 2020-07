30.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Er war Chefredakteur der "Bild am Sonntag", Berater von Edmund Stoiber und nahm bis zuletzt an politischen Debatten teil. Nun starb Michael Spreng im Alter von 72 Jahren.