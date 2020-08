Falsche Steuererklärung: Berliner Stadtentwicklungssenatorin Lompscher tritt zurück

Linken-Spitze berät am Mittwoch über Lompscher-Nachfolge Die Spitze der Berliner Linken will am Mittwoch über die Nachfolge der zurückgetretenen Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) beraten. Allerdings...

t-online.de vor 1 Woche - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost