04.08.2020 ( vor 3 Stunden )



Der 83 Jahre alte Unternehmer hat sich an der Signa Prime Selection AG beteiligt, die das neue Wahrzeichen am Rande der HafenCity baut. Der 83 Jahre alte Unternehmer hat sich an der Signa Prime Selection AG beteiligt, die das neue Wahrzeichen am Rande der HafenCity baut. 👓 Vollständige Meldung