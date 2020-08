04.08.2020 ( vor 3 Stunden )



Fünf deutsche Clubs sind im Europacup noch dabei. Los geht es am Mittwoch mit den Achtelfinal-Rückspielen der Europa League. Wolfsburg und Frankfurt müssen dabei aufholen. Für den FC Bayern wird es am Samstag ernst. Fünf deutsche Clubs sind im Europacup noch dabei. Los geht es am Mittwoch mit den Achtelfinal-Rückspielen der Europa League. Wolfsburg und Frankfurt müssen dabei aufholen. Für den FC Bayern wird es am Samstag ernst. 👓 Vollständige Meldung