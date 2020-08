Quelle: DPA - vor 1 Woche



Fall Maddie: Polizei durchsucht Kleingarten in Hannover 00:50 Hannover, 28.07.20: Vor 13 Jahren ist die Britin Maddie aus einer portugiesischen Ferienanlage entführten worden. Nun hat die Polizei mit der Durchsuchung einer Kleingarten-Parzelle in Hannover begonnen. Was dort gesucht werde, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag...