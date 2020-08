06.08.2020 ( vor 12 Stunden )



Die US-Sanktionsdrohungen gegen Firmen, die am Erdgas- Die US-Sanktionsdrohungen gegen Firmen, die am Erdgas- Projekt Nord Stream 2 mitwirken, richten sich nun auch konkret gegen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Politiker kritisieren die Drohungen scharf. 👓 Vollständige Meldung