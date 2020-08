Kommentar zu Trumps Wechat-Verbot : Auf dem Weg in den IT-Krieg Trump verbietet die chinesische Webapp Wechat und katapultiert so die USA in einen Zensurwettstreit mit Chinas Führung. Das ist allerdings eine Disziplin, die...

Basler Zeitung vor 25 Minuten - Top Auch berichtet bei • ZEIT Online



Trump erhöht Druck auf TikTok: Die Uhr läuft Der US-Präsident hat ein Ultimatum gestellt: Sollte die Video-App nicht innerhalb von 45 Tagen verkauft werden, werden alle Transaktionen mit dem Betreiber...

tagesschau.de vor 49 Minuten - Top





27 Tote bei Bootsunglück vor Küste Mauretaniens Das Boot soll von der Küste Marokkos abgefahren und auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln gewesen sein.

DiePresse.com vor 1 Stunde - Oesterreich



Zugehen auf USA?: China will keinen neuen "Kalten Krieg" Die USA und China kämpfen um die Vormachtstellung in der Welt. Der US-Regierung ist jedes Thema recht, dem Konkurrenten aus Asien an den Karren zu fahren. Auch...

n-tv.de vor 3 Tagen - Welt





29 Spiele in 19 Tage - Heißer August: So sehen Sie alle Spiele der Champions League und Europa League Dieser Sommer verspricht ein echter Knaller zu werden. Auf dem Weg zu den Finals in der Champions- und der Europa League können sich die Fußball-Fans auf 29...

Focus Online vor 4 Tagen - Sport



Live: Kapsel auf dem Rückweg – So landen die SpaceX-Astronauten auf der Erde Nach zwei Monaten auf der Internationalen Raumstation ISS sind die Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley auf den Weg zurück zu Erde. Hier sehen Sie die...

t-online.de vor 5 Tagen - Welt