Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Tag



Champions League: Messi und FC Bayern wollen ins Viertelfinale stürmen 01:36 Fast ein halbes Jahr nach den Hinspielen in der Fußball-Champions-League werden an diesem Wochenende die Rückspiele ausgetragen. Bayern München geht mit einem 3:0 Polster in das heimspiel gegen FC Chelsea mit Timo Werner.View on euronews