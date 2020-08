Die Wodka-Nation Russland will nicht nur für harte Sachen stehen – und nimmt den weltweiten Weinmarkt ins Visier. Ein neues Gesetz soll die Qualität...

"Schwerwiegende Maßnahmen": US-Senatoren drohen Fährhafen Sassnitz wegen Nord Stream 2

Washington/Sassnitz (dpa) - Drei US-Senatoren haben dem Fährhafen Sassnitz in Mecklenburg-Vorpommern in einem Brief mit schweren Sanktionen wegen seiner Rolle...

t-online.de vor 6 Tagen - Deutschland