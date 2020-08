12.08.2020 ( vor 6 Stunden )



Peter Weck war neben Romy Schneider in „Sissi“ zu sehen. Und als Vorzeigepapa in „Ich heirate eine Familie“ kannten ihn Millionen. Peter Weck war neben Romy Schneider in „Sissi“ zu sehen. Und als Vorzeigepapa in „Ich heirate eine Familie“ kannten ihn Millionen. 👓 Vollständige Meldung