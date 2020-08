Christine Paulus Triple – der FCB kommt !👏👍🤗>>>FC Bayern in Portugal: Teambuilding im Ressorthotel via @sz https://t.co/jyJJQgEJqO vor 41 Minuten Klaus Winninger FC Bayern in Portugal: Teambuilding im Ressorthotel via @sz https://t.co/Ul0spfIyoy vor 46 Minuten