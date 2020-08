Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Champions League: Bayern und Leipzig vor schweren Aufgaben 00:56 Lissabon, 12.08.20: Viertelfinale in der Champions League. Mit dem FC Bayern und RB Leipzig sind noch zwei Bundesligavereine verteten, nun warten große Brocken. Die Leipziger treten am Donnerstag im Estádio José Alvalade von Lissabon gegen den spanischen Spitzenclub Atlético Madrid an. ...