Brasiliens Präsident Bolsonaro im Umfrage-Hoch

15.08.2020 ( vor 16 Stunden )



Auch wegen seines lockeren Umgangs mit der Corona Pandemie . Doch gerade die Corona- Krise beschert dem Staatschef so gute Umfragewerte wie noch nie. Von Ivo Marusczyk, ARD-Studio Buenos Aires Auch für Brasiliens Nachrichtensender sind diese Zahlen etwas überraschend: 37 Prozent Zustimmung für Jair Bolsonaro - so gut hatte der Präsident seit seinem Amtsantritt noch nie in Umfragen abgeschnitten. Im Ausland wird Bolsonaro heftig kritisiert: Weil er Holzfällern, Rinderzüchtern und Goldwäschern regelrechte Freibriefe erteilt hat, Wälder im Amazonasgebiet abzuholzen. Und weil er die Corona-Pandemie von Anfang an kleingeredet... 👓 Vollständige Meldung