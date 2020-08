Markus van de Weyer Im Alter von 71 Jahren: Donald Trumps jüngerer Bruder gestorben https://t.co/rovXnuEv3r via @derspiegel vor 34 Minuten

Herbert Braun Robert Trump ist tot! Donald Trumps Bruder starb am Samstag (Ortszeit) in New York https://t.co/iFtEYQabxP vor 1 Stunde