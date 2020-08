Champions League: Warum Messi Barcelona unbedingt verlassen sollte

17.08.2020 ( vor 6 Stunden )

Am Freitag war Messi mit Barcelona im Champions-League-Viertelfinale mit 2:8 am FC Bayern München gescheitert. Unklar ist nicht nur Messis Zukunft. Warum Lionel Messi den FC Barcelona verlassen sollte von Filippo Cataldo Sportlich hat der FC Barcelona ganz andere Probleme als Lionel Messi. Auch wenn er beim 2:8 gegen Bayern mit unterging und er seinen Mitspielern für den weiteren Verlauf der Partie mit seiner resignierenden Körpersprache schon in der Halbzeitpause sicher nicht geholfen hat, ist Messi sportlich noch immer über allen Zweifeln erhaben und...