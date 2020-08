Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 8 Stunden



Geburtstagsfeier trotz Corona: Ärger für Addison Rae? 01:12 Zahlreiche Influencer stehen in den USA unter Beobachtung, weil sie trotz der Coronavirus-Pandemie Hauspartys feiern. Nun war auch Addison Rae bei einer Geburtstagsfeier dabei, die in einem Restaurant stattgefunden hat. Gibt es von ihren Fans jetzt Ärger?