Puhdys-Mitgründer Harry Jeske ist tot 01:05 Harry Jeske, ehemaliger Bassist der DDR-Kultband Puhdys, ist tot. Der Mitgründer der Puhdys sei laut einem Medienbericht am Donnerstagvormittag in Wismar verstorben.