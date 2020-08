Bolsonaro droht Reporter mit Schlägen

24.08.2020 ( vor 17 Stunden )



Eine Frage zur Rolle seiner Frau in einer politischen Affäre hat Jair Bolsonaro aus der Fassung gebracht. Die Antwort des brasilianischen Präsidenten war eine Gewaltandrohung gegen einen Journalisten. Beleidigen, drohen, verhöhnen - Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro fällt immer wieder mit verbalen Ausfällen auf. Bei einem Treffen mit Vertretern der Presse hat er nun einem Reporter Prügel angedroht. Er habe Lust, einen Journalisten der Zeitung "O Globo" "auf den Mund zu schlagen", sagte der Staatschef am Sonntag bei einem Treffen mit Medienvertretern. Andere anwesende Reporter beschwerten sich über die Bemerkung des Präsidenten, woraufhin dieser ohne weitere Worte wegging....