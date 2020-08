CoronaBot RT @westfalenblatt: Unternehmen in Deutschland können Jobs in der #Corona-Krise weiter durch #Kurzarbeit absichern. Die Bezugsdauer wird bi… vor 1 Stunde Westfalen-Blatt Unternehmen in Deutschland können Jobs in der #Corona-Krise weiter durch #Kurzarbeit absichern. Die Bezugsdauer wir… https://t.co/5ZqAgG7osw vor 1 Stunde Wirtschaft & Politik 🌏 Kurzarbeitergeld wird bis Dezember 2021 verlängert: Die große Koalition will die Bezugsdauer des Kurzarbeitergel… https://t.co/xImHCi2mT3 vor 1 Stunde