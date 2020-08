Montenegros Zar Milo Djukanovi in Bedrängnis Vor der Parlamentswahl am Sonntag ist die Regierungspartei von Präsident Djukanovi in Umfragen unter die 40-Prozent-Marke gerutscht. Doch ein Machtwechsel im...

DiePresse.com vor 6 Stunden - Oesterreich