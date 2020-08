Ringelblume Jacob Blake soll an Krankenhausbett festgekettet sein https://t.co/kzHx7ZWFrw via @zeitonline Das Fixieren ist das… https://t.co/CbD920RPex vor 5 Minuten Lucy 🇪🇺 Jacob Blake soll an Krankenhausbett festgekettet sein https://t.co/1HJrkyobZ5 via @zeitonline vor 34 Minuten Norbert Schüssler Jacob Blake soll an Krankenhausbett festgekettet sein https://t.co/4JaonCLGCs via @zeitonline vor 2 Stunden ZEIT ONLINE Politik Obwohl er nach Aussage seiner Familie gelähmt sein soll, wird der Schwarze #Jacob #Blake im Krankenhaus offenbar an… https://t.co/W4U8XZphXF vor 3 Stunden Thomas Meier RT @DDboxxx: #Kenosha: Messer im Auto von Jacob Blake und Mordanklage gegen Teenager #JacobBlake soll laut Staatsanwaltschaft ein Messer a… vor 1 Tag DDboxxx #Kenosha: Messer im Auto von Jacob Blake und Mordanklage gegen Teenager #JacobBlake soll laut Staatsanwaltschaft e… https://t.co/EbF14i5AgV vor 1 Tag