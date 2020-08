Mozzarella(🏡) RT @SZ: SZ-Serie "Ein Anruf bei...": Ein Gespräch mit Nina Menegatto aus Kempten im Allgäu, der soeben gewählten Fürstin eines ligurischen… vor 1 Tag Süddeutsche Zeitung SZ-Serie "Ein Anruf bei...": Ein Gespräch mit Nina Menegatto aus Kempten im Allgäu, der soeben gewählten Fürstin ei… https://t.co/GXITGK58aE vor 1 Tag SZ Top-News SZ-Serie "Ein Anruf bei...": Ein Gespräch mit Nina Menegatto aus Kempten im Allgäu, der soeben gewählten Fürstin ei… https://t.co/Hr2vWkA1kH vor 1 Tag SZ Panorama SZ-Serie "Ein Anruf bei...": Ein Gespräch mit Nina Menegatto aus Kempten im Allgäu, der soeben gewählten Fürstin ei… https://t.co/BObYUF1PHn vor 3 Tagen Zaxi @Die_Tante_Nina Darauf verlass ich mich nicht 😂 aufgrund der Aussage mit dem Anruf ist jemand in Kaufbeuren auf ein… https://t.co/Gtx4tAP1Ob vor 1 Woche Nina @zaxine_ Dauert das bei euch so lange?? Ich hätte am nächsten Tag einen Anruf bekommen, wenn das Ergebnis positiv g… https://t.co/ku3ZuWopl6 vor 1 Woche