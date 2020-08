Nach Schüssen auf Schwarzen: Trump reist am Dienstag nach Kenosha

csabymihaly Nach Schüssen auf Schwarzen: Trump plant Besuch in Kenosha https://t.co/LNx7hgLqiI via @derspiegel ... nem jó ötlet ! vor 1 Stunde Tagblatt.ch Rund zwei Monate vor der US-Präsidentenwahl heizt sich die Stimmung auf. Präsident @realDonaldTrump will in die Sta… https://t.co/t7VTjnJawj vor 2 Stunden WESER-KURIER US-Präsident Donald Trump wird in die Stadt Kenosha reisen, die nach Schüssen in den Rücken eines Schwarzen bei ein… https://t.co/4cJO6bKNMH vor 6 Stunden derico Nach Schüssen auf Schwarzen: Trump plant Besuch in Kenosha https://t.co/qobcuUjpQU via @derspiegel vor 6 Stunden HC Nach Schüssen auf Schwarzen. Trump plant Besuch in Kenosha Die Schüsse der Polizei auf einen Afroamerikaner in Ken… https://t.co/FOHlIDbBrg vor 7 Stunden Hans Valer RT @SZ: US-Präsident Donald Trump wird in die Stadt Kenosha reisen, die nach Schüssen in den Rücken eines Schwarzen bei einem Polizeieinsat… vor 8 Stunden