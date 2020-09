02.09.2020 ( vor 1 Woche )



In einem Industriegebiet in Wilhelmsburg wurde die 500-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. In einem Industriegebiet in Wilhelmsburg wurde die 500-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. 👓 Vollständige Meldung