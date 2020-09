Helmut Kohls ehemaliger Ghostwriter Heribert Schwan muss dessen Witwe sagen, welche Inhalte er aus den Gesprächen mit dem Altkanzler noch in seinem Besitz hat....

Die USA melden über sechs Millionen Corona-Infektionen. Das ist ein neuer Höchststand. Doch auch in Spanien und Frankreich nimmt die Pandemie eine...

Jeder Zweite in Deutschland will sich nicht gegen Corona impfen lassen Das Vertrauen in einen Impfstoff gegen das Coronavirus liegt weltweit bei unter 75 Prozent. In Deutschland will sogar jeder Zweite auf eine Covid-19-Impfung...

Welt Online vor 2 Tagen - Wissen