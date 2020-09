Niko RT @NikGerassimow: Die Gedankenspiele, einen eigenen Weltraumbahnhof in Deutschland zu errichten, nehmen konkretere Züge an. Konzept sieht… vor 23 Stunden Zone RT @NikGerassimow: Die Gedankenspiele, einen eigenen Weltraumbahnhof in Deutschland zu errichten, nehmen konkretere Züge an. Konzept sieht… vor 1 Tag Hamburger Abendblatt Wird in der Nordsee ein Weltraumbahnhof errichtet? https://t.co/6KyoISm1EG https://t.co/2eVwOhHplK vor 1 Tag Yerim Seni Avrupa RT @NikGerassimow: Die Gedankenspiele, einen eigenen Weltraumbahnhof in Deutschland zu errichten, nehmen konkretere Züge an. Konzept sieht… vor 1 Tag Total RT @NikGerassimow: Die Gedankenspiele, einen eigenen Weltraumbahnhof in Deutschland zu errichten, nehmen konkretere Züge an. Konzept sieht… vor 1 Tag Nikita Gerassimow Die Gedankenspiele, einen eigenen Weltraumbahnhof in Deutschland zu errichten, nehmen konkretere Züge an. Konzept s… https://t.co/eojm6of3BT vor 2 Tagen