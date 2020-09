Donald Trump inszeniert sich in Kenosha offenbar mit falschem Opfer Donald Trump inszeniert im US-Wahlkampf seinen Besuch in Kenosha. Vor Kameras spricht er auch mit dem Besitzer eines Fotoladens. Doch der ist gar nicht das,...

t-online.de vor 6 Tagen - Politik





Vor Kenosha-Besuch – Donald Trump verteidigt Todesschützen: "War in großer Not" Bei Protesten in Kenosha wurden zwei Demonstranten erschossen. Ein 17-Jähriger ist wegen Mordes angeklagt – er ist ein Anhänger von US-Präsident Trump. Der...

t-online.de vor 1 Woche - Welt