jonas RT @dasSchildkroet: Was ich hier heute vermisst habe? Tweets zur Großdemonstration der Veranstaltungsbranche in Berlin Aber auch auf de… vor 22 Minuten SchwesterSchildkröt Was ich hier heute vermisst habe? Tweets zur Großdemonstration der Veranstaltungsbranche in Berlin Aber auch au… https://t.co/dR45Sjas14 vor 1 Stunde