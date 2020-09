10.09.2020 ( vor 6 Stunden )



Die Bevölkerung war gewarnt, dass es laut werden würde. Doch am ersten bundesweiten Die Bevölkerung war gewarnt, dass es laut werden würde. Doch am ersten bundesweiten Warntag blieb es vielerorts still, weil keine Sirenen heulten. Und auch die Warn-Apps wurden erst spät aktiv. Für Innenminister Caffier als Mitinitiator des Probealarms bedenklich. 👓 Vollständige Meldung