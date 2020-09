11.09.2020 ( vor 2 Stunden )



Die österreichische Regierung sorgt sich über steigende Corona-Fallzahlen. In der vergangenen Woche sprang die Warnampel in weiteren Bezirken auf gelb. Verschärfte Die österreichische Regierung sorgt sich über steigende Corona-Fallzahlen. In der vergangenen Woche sprang die Warnampel in weiteren Bezirken auf gelb. Verschärfte Maßnahmen sollen den Anstieg bremsen. Von Verena Fücker. 👓 Vollständige Meldung