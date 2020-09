11.09.2020 ( vor 14 Stunden )



Am Ende fehlten nur wenige Meter zu seinem ersten Etappensieg: Lennard Kämna aus dem Team Bora-hansgrohe musste sich am Schlussanstieg nur dem Kolumbianer Martínez geschlagen geben. Platz drei ging ebenfalls an einen Deutschen. Am Ende fehlten nur wenige Meter zu seinem ersten Etappensieg: Lennard Kämna aus dem Team Bora-hansgrohe musste sich am Schlussanstieg nur dem Kolumbianer Martínez geschlagen geben. Platz drei ging ebenfalls an einen Deutschen. 👓 Vollständige Meldung