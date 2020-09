13.09.2020 ( vor 3 Stunden )



Ein 9-Jähriger ist in Hamburg-Bramfeld von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge habe am Samstagabend an einer grün zeigenden Ein 9-Jähriger ist in Hamburg-Bramfeld von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge habe am Samstagabend an einer grün zeigenden Ampel ... 👓 Vollständige Meldung