13.09.2020 ( vor 9 Stunden )



Bei den Abstimmungen über Regionalparlamente und Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen deutet sich eine hohe Beteiligung an. Erneut wählten auch viele per Brief. Bei den Abstimmungen über Regionalparlamente und Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen deutet sich eine hohe Beteiligung an. Erneut wählten auch viele per Brief. 👓 Vollständige Meldung