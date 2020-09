Änderung von Brexit-Vertrag: Beginn einer "völlig neuen Brexit-Schlacht"? Johnsons umstrittenes Gesetz nimmt erste Hürde

15.09.2020 ( vor 3 Stunden )



Trotz aller Mahnungen und Warnungen hält Boris Johnson an seinem umstrittenen Trotz aller Mahnungen und Warnungen hält Boris Johnson an seinem umstrittenen Gesetz fest, mit dem er den gültigen Brexit -Deal aufbohren will. Eine erste Hürde hat er nun genommen. Der britische Premierminister Boris Johnson ist mit seinem hochumstrittenen Plan für Änderungen am Brexit-Vertrag einen Schritt vorangekommen. Das Unterhaus in London votierte am Montagabend mit großer Mehrheit in erster Lesung für den entsprechenden Gesetzentwurf. Allerdings handelte es sich nur um den ersten prozeduralen Schritt. In der Kammer stehen nun mehrtägige Debatten über das Vorhaben an, das auch in Johnsons eigener konservativer Partei umstritten ist. Für die Gesetzesvorlage stimmten 340 Abgeordnete,... 👓 Vollständige Meldung