Rechtsextremismus bei der Polizei: Viele Einzelfälle, viele Fragen

Quelle: DPA - vor 1 Woche



Polizei: 10 000 Teilnehmer bei Corona-Demo in München 01:05 München, 12.09.20: Zur Corona-Demonstration in München sind am Samstag doppelt so viele Teilnehmer gekommen wie von den Veranstaltern angekündigt. «Wir gehen derzeit von 10 000 Teilnehmern aus», sagte eine Sprecherin der Münchner Polizei. An dem vorangegangenen Demonstrationszug durch die...