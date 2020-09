Seehofer stemmt sich gegen Rassismusstudie

Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Woche



Europas Reisebranche kämpft ums Überleben 02:50 Die Pandemie hat den Tourismus ins Ungewisse gestürzt. Ein Viertel aller Arbeitsplätze in der Branche gingen bereits verloren. Wie die Wintersaison wird, steht in den Sternen. Die EU stemmt sich gegen eine Katastrophe.View on euronews