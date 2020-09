Der FC St. Pauli bestreitet heute beim VfL Bochum sein erstes Saisonspiel in der 2. Fußball-Bundesliga. Trainer Timo Schultz muss dabei ohne seine beiden...

Angesichts hoher Corona-Fallzahlen in Gelsenkirchen ist weiterhin offen, ob das erste Saison-Heimspiel von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 vor Fans...

Der Flugzeugbauer Airbus will bis 2035 sein erstes Flugzeug ohne schädlichen CO2-Ausstoß anbieten - und setzt dabei auf Wasserstoff. Die Strategie dazu stellt...

St. Pauli reist ohne Mittelstürmer nach Bochum Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss sein erstes Punktspiel der neuen Saison am Montag (20.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum ohne gelernten Mittelstürmer...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland Auch berichtet bei • abendblatt.de